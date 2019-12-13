Почему сиденья в самолете синего цвета?

Вы когда-нибудь обращали внимание на цвет кресел в самолетах? Почти всегда их делают синими, и исключение из этого правила встречается очень редко. Можно предположить, что этот цвет ассоциируется с небом, однако все не так просто. Точнее, просто, но неожиданно.
Первые синие кресла появились в самолетах несколько десятков лет назад, и теперь практически все авиакомпании мира делают обивку именно такого цвета. Согласно мнению ученых из Великобритании, синий цвет ассоциируется у большинства людей с надежностью и безопасностью, что весьма важно даже для пассажиров, не страдающих аэрофобией. Синий ассоциируется и с эмоционально положительными качествами. Это покой, спокойствие, эффективность и прочее. Более того, согласно исследованиям, 90 процентов людей интуитивно оценивают привлекательность той или иной компании исключительно по фирменным цветам, пишет zen.yandex.ru.
Есть у выбора синей обивки и чисто практическое объяснение — на сиденьях такого цвета меньше заметна грязь, пятна и потертости, а значит, они могут служить гораздо дольше кресел, обтянутых светлой тканью. А вот в салонах бизнес-класса светлая обивка встречается довольно часто, ведь в них летает гораздо меньше пассажиров, поэтому и ткань изнашивается медленнее.