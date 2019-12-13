Почему сиденья в самолете синего цвета?

Первые синие кресла появились в самолетах несколько десятков лет назад, и теперь практически все авиакомпании мира делают обивку именно такого цвета. Согласно мнению ученых из Великобритании, синий цвет ассоциируется у большинства людей с надежностью и безопасностью, что весьма важно даже для пассажиров, не страдающих аэрофобией. Синий ассоциируется и с эмоционально положительными качествами. Это покой, спокойствие, эффективность и прочее. Более того, согласно исследованиям, 90 процентов людей интуитивно оценивают привлекательность той или иной компании исключительно по фирменным цветам, пишет zen.yandex.ru.