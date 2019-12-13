Звезда «Полицейского с Рублевки» высказалась о постельных сценах в сериале

Рина снимается в кино с 13 лет, но широко известной девушка стала после ролей в «Кухне» и «Отеле «Элеон». «Я даже помню тот вечер, когда вдруг в Instagram начали люди подписываться каждую секунду, и мне пришлось даже отключить уведомления. Потом пошла вторая волна после третьего сезона «Полицейского с Рублевки». Люди начали на улицах узнавать, подходить. Мне очень приятно, что все знают мое имя, и не называют Рыбкиной при встрече», — отметила актриса.

В отличие от некоторых актрис, для которых сниматься голыми — табу, Рина относится к обнажению в кадре философски. Девушка готова согласиться на роль, если даже придется раздеться.

«Мы сейчас закончили снимать сериал «Око», там у меня были такие сцены. Я к постельным сценам отношусь спокойно, если они оправданы по истории, без них нельзя. Особенно, когда доверяешь людям, которые их снимают, и понимаешь, что все будет красиво и органично», — уверена Рина.