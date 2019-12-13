Астролог Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, кому надо быть осторожным в пятницу, 13

Известный российский астролог Павел Глоба перечислил пять знаков Зодиака, которых, по его словам, ждут неприятности в пятницу, 13 декабря.
Особую осторожность сегодня нужно проявить Овнам. В этот день их ждет много проблем. Вы можете раздражаться и даже кричать без всякого повода. Постарайтесь вести себя максимально корректно и сдержанно, иначе ваши эмоции, провоцируемые энергетикой негативного периода, в будущем сыграют с вами злую шутку.
Близнецам сегодня будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Эмоции и отсутствие их контроля может привести вашу жизнь в состояние хаоса. Будьте сдержанными и постарайтесь хотя бы просто пережить этот день.
Девам рекомендуется никому не доверять. Это поможет привлечь неудачу и сомнительные сделки. В спорных вопросах Павел Глоба рекомендует обращаться к специалистам и не пытаться решить ситуацию самостоятельно.
Водолеев могут легко обидеть чьи-то неосторожные слова или даже просто пренебрежительные комментарии. Постарайтесь сдержаться и не принимать поспешных решений, иначе вы рискуете остаться за бортом важного дела, пишет Topnews.