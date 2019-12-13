Чистый секс! Ходченкова в откровенном платье взорвала Сеть

Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в компании подруги Екатерины Мухиной. Звездные приятельницы нарядились в похожие по крою платья разных цветов: черное и белое. Откровенные одеяния светских львиц позволили фанатам насладиться идеальными фигурами кумиров. Элегантные образы красавиц дополнили легкие босоножки и изысканные украшения.

«Мы к балу готовы!» — заявила подруга кинозвезды в подписи к посту.

Поклонники актрисы оценили наряды обеих подруг. Многие фанаты отметили — знаменитости напоминают китайский «инь и ян». Всего за час снимок светских львиц набрал около десяти тысяч лайков. Большинство восторженных комплиментов все-таки достались кумиру миллионов зрителей — Светлане Ходченковой. 36-летняя актриса поразила пользователей невероятной красотой.