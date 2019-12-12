Кассир Rimi удивила покупательницу вернув ей сдачу спустя две недели

На странице Rimi в Facebook появилась запись покупательницы, которая рассказала, что кассир ждала ее возвращения в магазин, чтобы вернуть ей десять евро, пишет Elu24.
Сегодня со мной приключилась такая история: я оплатила покупки в магазине Хааберсти Rimi, как ко мне подошла кассир из соседней кассы и спросила, помню ли я, что две недели назад по ошибке мне вернули сдачу на десять евро меньше,
— написала Инга Вольт на странице Rimi в Facebook.
Инга Вольт добавила, что сразу не поняла о чем идет речь, но вскоре вспомнила, что несколько дней назад работница на кассе засомневалась, отдала ли она сдачу правильно.
Я подтвердила, что все верно и я уже обо всем забыла. Однако кассир не могла успокоиться,
— продолжила Вольт.
Кассу пересчитали и проверили записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, что кассир действительно ошиблась - Вольт действительно дали сдачу на десять евро меньше.
И таким образом дружелюбный коллектив Rimi берегли эти десять евро, чтобы вернуть их мне с извинениями. Большое спасибо этой замечательной работнице (я пребывала в шоке и даже не успела прочитать ее табличку с именем) за заботу! Вот это действительно положительный опыт,
— написала в заключение Вольт.
Представитель прессы Rimi Катрин Батс сказала Elu24, что они в курсе происшествия и пытаются установить имя работника, чтобы привести ее в пример другим и отблагодарить.
Сегодня уже невозможно предложить другой вид обслуживания, и особенно примечательно что это большой магазин, но работник все равно запомнил покупателя,
— призналась Батс.