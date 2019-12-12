Чт, 12.12.2019
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Кассир Rimi удивила покупательницу вернув ей сдачу спустя две недели

Rimi kauplus.

ФОТО: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

На странице Rimi в Facebook появилась запись покупательницы, которая рассказала, что кассир ждала ее возвращения в магазин, чтобы вернуть ей десять евро, пишет Elu24

Сегодня со мной приключилась такая история: я оплатила покупки в магазине Хааберсти Rimi, как ко мне подошла кассир из соседней кассы и спросила, помню ли я, что две недели назад по ошибке мне вернули сдачу на десять евро меньше,

— написала Инга Вольт на странице Rimi в Facebook.

Инга Вольт добавила, что сразу не поняла о чем идет речь, но вскоре вспомнила, что несколько дней назад работница на кассе засомневалась, отдала ли она сдачу правильно.

Я подтвердила, что все верно и я уже обо всем забыла. Однако кассир не могла успокоиться,

— продолжила Вольт.

Кассу пересчитали и проверили записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, что кассир действительно ошиблась - Вольт действительно дали сдачу на десять евро меньше.

И таким образом дружелюбный коллектив Rimi берегли эти десять евро, чтобы вернуть их мне с извинениями. Большое спасибо этой замечательной работнице (я пребывала в шоке и даже не успела прочитать ее табличку с именем) за заботу! Вот это действительно положительный опыт,

— написала в заключение Вольт.

Представитель прессы Rimi Катрин Батс сказала Elu24, что они в курсе происшествия и пытаются установить имя работника, чтобы привести ее в пример другим и отблагодарить. 

Сегодня уже невозможно предложить другой вид обслуживания, и особенно примечательно что это большой магазин, но работник все равно запомнил покупателя,

— призналась Батс.

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