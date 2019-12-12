Чт, 12.12.2019
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62-летняя фанатка сделала 38 татуировок, посвященных Моуринью

ФОТО: скриншот с youtube.com

Футбольная болельщица Вив Бодикоут из английского Лестершира, которой сейчас 62 года, сделала 38 татуировок с отсылками к личности португальского тренера Жозе Моуринью, передает Русский TVNET.

В интервью The Sun Бодикоут рассказала, что потратила на татуировки несколько тысяч фунтов стерлингов, но это того стоило, потому что она очень сильно любит португальского тренера.

Я готова потратить еще больше на эти цели. На самом деле я уже думаю о том, какая из татуировок будет следующей и кто ее сделает для меня,

– сказала болельщица.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Напомним, что в конце ноября лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о назначении 56-летнего Жозе Моуринью на пост главного тренера. Вив Бодикоут решила поздравить португальца с новой должностью, но допустила обидную ошибку при выборе очередного бодиарта.

Болельщица вместо эмблемы лондонского футбольного клуба набила эмблему баскетбольного клуба «Сан-Антонио». Дело в том, что у обеих команд созвучны полные названия на английском языке – Tottenham Hotspur и San Antonio Spurs. Оба клуба носят прозвище «шпоры».

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