62-летняя фанатка сделала 38 татуировок, посвященных Моуринью

Футбольная болельщица Вив Бодикоут из английского Лестершира, которой сейчас 62 года, сделала 38 татуировок с отсылками к личности португальского тренера Жозе Моуринью, передает Русский TVNET.
В интервью The Sun Бодикоут рассказала, что потратила на татуировки несколько тысяч фунтов стерлингов, но это того стоило, потому что она очень сильно любит португальского тренера.
Я готова потратить еще больше на эти цели. На самом деле я уже думаю о том, какая из татуировок будет следующей и кто ее сделает для меня,
– сказала болельщица.
Напомним, что в конце ноября лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о назначении 56-летнего Жозе Моуринью на пост главного тренера. Вив Бодикоут решила поздравить португальца с новой должностью, но допустила обидную ошибку при выборе очередного бодиарта.
Болельщица вместо эмблемы лондонского футбольного клуба набила эмблему баскетбольного клуба «Сан-Антонио». Дело в том, что у обеих команд созвучны полные названия на английском языке – Tottenham Hotspur и San Antonio Spurs. Оба клуба носят прозвище «шпоры».
62-year-old Vivien Bodycote, a retired teaching (!) assistant, has 38 Mourinho-related tattoos on her body.— Michael Yokhin (@Yokhin) December 10, 2019
The latest tattoo is dedicated to his return to the Premier League at Tottenham.
"Welcome back, Jose!" with the Spurs logo.
San Antonio Spurs...
Oops! pic.twitter.com/VHZE9qyjeg