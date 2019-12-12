Участники «Битвы экстрасенсов» прольют свет на загадочную смерть Децла

В 2014 году в одном из испытаний с экстрасенсами принял участие Кирилл Толмацкий — знаменитый российский автор и музыкант, известный как рэпер Децл. Сегодня, спустя пять лет, он снова на «Битве». Но уже после своей смерти. Перед экстрасенсами — любимые очки культового рэпера и его фотография в конверте.

Смогут ли сильнейшие участники «Битвы» почувствовать его взгляд сквозь слой черной непроницаемой бумаги? Увидят ли главные тайны так рано ушедшей звезды? И что скажут о загадочном уходе Децла, который до сих пор вызывает много вопросов? Ведь однажды музыкант обронил фразу, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет. А у многих хорошо знавших Кирилла есть причины думать, что его смерть не была естественной и знаменитого рэпера убили.