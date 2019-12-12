Билли Айлиш объяснила почему всегда скрывает свое тело

17-летняя знаменитость призналась, что ее девиз — чем больше, тем лучше. До этого фанаты связывали особенности ее стиля с тем, что певица не желает быть сексуализированной, передает Lenta.ru.

Артистка заявила, что ей удобно носить одежду больших размеров, поскольку это не дает возможности другим судить о том, как на самом деле выглядит ее тело. «Мое отношение к собственному телу было таким токсичным, какое только можно себе представить, — призналась Айлиш ведущей. — Дело не в том, что мое тело безобразно, я просто не хочу, чтобы вы на него смотрели».

Девушка добавила, что ей хочется быть таинственной. «Вы не узнаете, что у меня внутри», — заключила она.