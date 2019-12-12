Ирина Понаровская: «Врач говорил, что я бесплодна, что детей никогда не будет»

66-летняя Ирина Понаровская всегда была для зрителей олицетворением женственности. Ее песни, посвященные любви, звучали на всех радиостанциях, но самой артистке в личной жизни долго не везло. Первый брак Понаровской продлился всего полтора года. В тот период исполнительница слишком хотела реализовать свои творческие амбиции, поэтому не могла полностью посвятить себя семье.
Второй поход в загс оказался куда более обдуманным. Джазовый музыкант Вейланд Родд-младший окружил звезду заботой, а вскоре Ирина Витальевна узнала, что беременна. Новость стала для певицы полной неожиданностью, ведь когда-то ей ставили диагноз бесплодие.
Врач сказал о том, что я бесплодна, маме, а я услышала совершенно случайно. Я тогда выписывалась из больницы, и врач произнес: «Как жаль, что у нее никогда не будет детей. Такие красивые были бы дети». Когда я услышала об этом, сразу заявила, что это не про меня, что со мной такого не будет. И в итоге это действительно оказалось не про меня,
— поделилась артистка.
Понаровская с супругом долго пытались стать родителями. В какой-то момент звезда даже отчаялась и согласилась удочерить девочку, у которой не было семьи. Она привыкла к малышке и научилась ее любить. Уже после появления на свет сына Энтони отношения Ирины Витальевны с мужем заметно ухудшились. Расставание было очень тяжелым: однажды Вейланд просто забрал наследника, а приемную дочь вернул в приют.
Для меня это закрытая тема. Могу сказать, что я делала в этой ситуации все возможное. Этот вопрос для меня очень непростой. Давайте эту тему опустим, пожалейте меня,
— делилась звезда в эфире программы «Судьба человека».
Сейчас Ирина Витальевна не общается с дочерью, а вот сын является ее главной радостью и опорой. Энтони давно стал отцом, и Понаровская старается по возможности заботиться о внуках. Со временем певице даже удалось простить экс-супруга, который когда-то доставил ей столько боли.
Я все обиды давно оставила в прошлом. Конечно, давно простила. Я такой человек: меня сложно обидеть и задеть. Однажды я звонила Вейланду, хотела с ним поговорить, но он положил трубку. Это его выбор, я не осуждаю,
— подчеркнула Понаровская.
В какой-то момент семья вышла для Ирины Витальевны на первый план. Артистка устала от бесконечных гастролей и выступлений, поэтому на долгих десять лет ушла в тень: жила в небольшом доме в Эстонии, заботилась о сыне и матери, которая скончалась в 2017 году.
Мама уходила очень тяжело. Я четыре года была рядом, заботилась о ней сама. Сиделку наняла только в последнюю неделю, поскольку понимала, что должна выспаться. В тот период я очень себя запустила: потолстела, начала курить. После маминой смерти с трудом взяла себя в руки,
— поделилась переживаниями Понаровская.
Теперь же Ирина Витальевна решила вернуться на сцену в совершенно новом образе. Артистка не ожидала, что ее свежая музыкальная программа вызовет такой интерес у публики. И все же, несмотря на обожание фанатов, Понаровская считает главным своим достижением рождение сына.