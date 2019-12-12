Ирина Понаровская: «Врач говорил, что я бесплодна, что детей никогда не будет»

Врач сказал о том, что я бесплодна, маме, а я услышала совершенно случайно. Я тогда выписывалась из больницы, и врач произнес: «Как жаль, что у нее никогда не будет детей. Такие красивые были бы дети». Когда я услышала об этом, сразу заявила, что это не про меня, что со мной такого не будет. И в итоге это действительно оказалось не про меня,