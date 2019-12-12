Чт, 12.12.2019
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Лев Лещенко и солист «Пошлой Молли» обсудили сексуальных партнеров

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и поп-рок-музыкант Кирилл Бледный, фронтмен группы «Пошлая Молли», обсудили с комиком Максимом Галкиным число своих сексуальных партнеров. Запись беседы опубликована на YouTube-канале Gazgolder.

 Запись беседы опубликована на YouTube-канале Gazgolder.

Бледный заявил, что за последние полгода у него было три сексуальных партнера.

Ух ты. Вот это разворот такой,

— отметил Лещенко.

Когда Галкин адресовал этот вопрос Лещенко, эстрадный певец призадумался:

«В этом возрасте я себя не помню. Тебе сколько лет? 22 года? Я был в армии, что я мог делать тогда».

Артист признался, что до службы в вооруженных силах у него был один сексуальный партнер.

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