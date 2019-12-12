Выглядит просто шикарно! Кейт Миддлтон блистает на приеме в Букингемском дворце в бархатном платье

11 декабря в Букингемском дворце прошел торжественный прием королевы Елизаветы II для британского дипломатического сообщества. Одними из первых на вечере появились Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены королевской семьи.

Для выхода герцогиня Кембриджская выбрала синее бархатное платье в пол от Alexander McQueen, которое было специально сшито на заказ для Кейт. Завершением образа послужила тиара "Узелки любви" с жемчугом и бриллиантами, которая раньше пренадлежала принцессе Диане.