Рики Мартин поделился редкой фотографией своей дочери Люсии

В конце декабря дочери 47-летнего Рики Мартина исполнится год — Люсия появилась на свет от суррогатной матери в последних числах декабря, пишет Сплетник.
Незадолго до празднования дня рождения девочки пуэрториканский музыкант поделился с фолловерами в Instagram ее снимком.
Хозяйка моей мечты,
— подписал Мартин фотографию, на которой держит Люсию на руках.
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А мечтает Рики о большой семье, о чем неоднократно говорил в интервью. Он признавался, что с восхищением смотрит на большие семьи. Помимо Люсии, у певца трое сыновей: малыш Рен, о рождении которого стало известно меньше двух месяцев назад, и 11-летние близнецы Валентино и Маттео.
С 2016 года Рики Мартин состоит в отношениях с 35-летним шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. После рождения Люсии Рики и Джван сообщили, что узаконили свой союз.