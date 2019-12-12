Рики Мартин поделился редкой фотографией своей дочери Люсии

А мечтает Рики о большой семье, о чем неоднократно говорил в интервью. Он признавался, что с восхищением смотрит на большие семьи. Помимо Люсии, у певца трое сыновей: малыш Рен, о рождении которого стало известно меньше двух месяцев назад, и 11-летние близнецы Валентино и Маттео.