Чт, 12.12.2019
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Фигура 44-летней Елены Захаровой в обтягивающем блестящем платье восхитила поклонников

Elena Zakharova

ФОТО: Shemetov Maxim / ITAR-TASS

Фигура 44-летней российской актрисы Елены Захаровой в блестящем обтягивающем платье восхитила поклонников. Фотография, о которой идет речь, была опубликована в социальной сети Instagram накануне, пишут Аргументы.

На снимке Елена позирует в темном вечернем наряде, полностью расшитом пайетками. Образ Захарова дополнила открытыми босоножками, украшенными камнями, и серебристой сумочкой. Актриса сделала простую укладку и яркий вечерний макияж.

Подписчики Елены отметили, что она прекрасно выглядит. Многие подчеркнули, что обтягивающее платье лишь подчеркивает ее стройную фигуру и не выявляет ни единого недостатка. Фолловеры призвали Захарову как можно чаще выбирать подобные наряды.

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