Фигура 44-летней Елены Захаровой в обтягивающем блестящем платье восхитила поклонников

На снимке Елена позирует в темном вечернем наряде, полностью расшитом пайетками. Образ Захарова дополнила открытыми босоножками, украшенными камнями, и серебристой сумочкой. Актриса сделала простую укладку и яркий вечерний макияж.

Подписчики Елены отметили, что она прекрасно выглядит. Многие подчеркнули, что обтягивающее платье лишь подчеркивает ее стройную фигуру и не выявляет ни единого недостатка. Фолловеры призвали Захарову как можно чаще выбирать подобные наряды.