«Странно наряд сидит»: Викторию Лопыреву заподозрили в новой беременности

Модель впервые стала мамой в феврале. Она родила сына Марка Лео от Игоря Булатова, однако тогда молодые еще не были женаты – бизнесмен занимался бракоразводным процессом. Когда все устаканилось, пара расписалась в ЗАГСе. Изначально молодые хотели устроить пышное торжество, однако неожиданно для всех спешно зарегистрировали отношения в ноябре.

Многие гадают о причинах такого быстрого процесса. Казалось бы, зачем? В попытках докопаться до истины поклонники предположили, что Лопырева беременна. Буквально день назад модель и счастливая жена опубликовала фото, на которых позирует в длинном алом платье с корсетом. Примечательной деталью подписчики назвали тот факт, что на одном из снимков Булатов положил ей ладонь на живот, и что платье сидит не совсем по фигуре Виктории.