Чт, 12.12.2019
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Полностью обнаженная «британская Кардашян» свела фанатов с ума

Деми Роуз

ФОТО: Steve Ross/Capital Pictures/ROS/Capital Pictures

Деми Роуз опубликовала в Instagram фото, на котором позирует без нижнего белья, пишет Пятый канал.

 

Модель Деми Роуз, известная на просторах интернета как «британская Кардашян», ежедневно пополняет контент в социальных сетях откровенными фотографиями. Девушка мечтала, что после университета попробует свои силы в модельном бизнесе, однако вместо того, чтобы ходить по подиуму, она покоряет своей красотой пользователей в Instagram.

На новом фото в социальной сети блогер нисколько не прикрывает свои «аппетитные» формы одеждой. Весь наряд звезды соцсетей состоит из чулок и перчаток цвета фуксии. Самые приватные места — полностью оголены.

Армия поклонников «британской Кардашян», число которых насчитывает более 11 миллионов, не могла пройти мимо такого горячего снимка. Мужская половина человечества при виде сексуальных ягодиц и пышной груди модели едва не потеряла дар речи. Фото превзошло все ожидания.

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