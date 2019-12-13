Новогодняя елка-2020: приметы и обычаи

Наряжать елку всей семьей — добрая предновогодняя традиция, которая каждый раз погружает в атмосферу настоящей зимней сказки. Но задумывались ли вы о том, что правильно украшенная елка может не только создать праздничную атмосферу, но и привлечь счастье? Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают мануал по всем новогодним приметам и обычаям, которые принесут радость в 2020 году.