Новогодняя елка-2020: приметы и обычаи

Главная гостья новогоднего праздника — елка, которая дарит нам праздничное настроение и задает тон наступающему году. Рассказываем, какой же она должна быть в этом году, чтобы понравиться не только нам, но и хозяйке 2020 года — Белой Стальной Крысе.
Наряжать елку всей семьей — добрая предновогодняя традиция, которая каждый раз погружает в атмосферу настоящей зимней сказки. Но задумывались ли вы о том, что правильно украшенная елка может не только создать праздничную атмосферу, но и привлечь счастье? Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают мануал по всем новогодним приметам и обычаям, которые принесут радость в 2020 году.
Новогодние приметы про елку и игрушки
Украшение новогодней ели — древний обряд, наполненный различными суевериями, приметами и обычаями.
- Украшать пушистую красавицу желательно только шарами, поскольку они символизируют счастливую жизнь, в которой нет места проблемам и тревогам.
- Игрушка, которая осталась последней в коробке, должна занять почетное место перед входом в дом. Она защитит домочадцев от злых людей и обманщиков.
- Разбившаяся елочная игрушка — к счастью. Самое главное, когда будете собирать осколки, — загадать желание.
- Елочка, особенно настоящая, является хорошим оберегом, защищающим от проблем и забот. Соответственно, если в семье принято украшать искусственную ель, то домой желательно принести маленькую хвойную веточку — так вы защитите себя от всего дурного в будущем году.
- Елка, которая упала после установки — дурной знак, предвещающий неприятности и проблемы. Очень важно позаботиться о том, чтобы новогодняя красавица была как следует закреплена на полу.
- Звезда на верхушке ели — символ домашнего очага, уюта и спокойствия. Поэтому елку обязательно должен венчать наконечник без сколов и трещин.
- Новогоднюю красавицу нужно убрать или вынести из дома до Крещения. Бытует мнение, что после 19 января дерево перестает приносить в дом удачу.
- Место, где стоит елочка, становится местом силы: именно там скапливается положительная энергетика. После новогодних праздников на это место можно поставить стул или кресло и периодически сидеть там. По поверью, печали, дурные мысли и хвори обязательно отступят.
- Наряд членов семьи должен совпадать по цвету с елочными игрушками. Любой цвет обладает мощной энергетикой. Поэтому если все будет подобрано в одной цветовой палитре, в новом году обязательно нагрянет удача и неожиданная радость.
- Чем больше будет подарков под елочкой, тем счастливее окажется новый год. Красиво упакованные подарки, сложенные под новогодней елкой, притянут благополучие и процветание в ваш дом.
Прежде чем украшать елочку, нужно ознакомиться с символикой новой хозяйки года: важно угодить не только себе и близким, но и задобрить Белую Крысу.
- Белая Стальная Крыса импонирует белому, золотому, серебряному, красному и зеленому цветам. Чтобы год стал удачным, выбирать украшения для новогодней елочки стоит, придерживаясь этих цветов.
- Копилка или статуэтка в виде мышки под елкой станет хорошим денежным талисманом на весь следующий год.
- Помимо елочных игрушек, на елку стоит повесить гирлянды и бусы белого или серебристого цвета, а также монетки — Металлическая Крыса обрадуется им.
- Рядом с елочкой стоит поставить вазу с грецкими орехами и желудями — это привлечет счастье в новом году.
- При украшении ели использовать лучше всего пушистую серебряную мишуру — в год Белой Крысы такое украшение привлечет в дом богатство. Хорошей альтернативой станет жемчужное ожерелье.
- Любителям всего нового и необычного можно попробовать украсить елочку натуральными материалами, исключить пластик и яркие цвета. Природная елка, украшенная деревянными игрушками, войлочными шарами, шишками и мандаринками, придется по душе покровительнице 2020 года.