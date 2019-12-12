Чт, 12.12.2019
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Пятница 13 в декабре: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака

Пятница, 13. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Пятница 13 многим внушает ужас: с этим днем связано немало страшных историй и дурных примет. Астрологи назвали главные опасности, с которыми могут столкнуться знаки Зодиака, и подсказали, как избежать проблем.

Народной памяти известно немало плохих примет, связанных с пятницей 13. Все это настолько сильно укрепилось в сознании людей, что большинство продолжает верить, будто этот день является несчастливым. Однако многих проблем получится избежать, если прислушаться к рекомендациям астрологов на этот день.

Овен

Опасность поджидает Овнов в сфере романтических и деловых отношений. В пятницу 13 возможна встреча с человеком, который способен стать причиной крупных проблем. Астрологи рекомендуют Овнам:

сохранять контроль над своими эмоциями;

избегать новых знакомств и корыстных людей;

избегать излишней доверчивости.

Телец

В пятницу 13 декабря Тельцов будет сопровождать агрессия и предвзятое отношение со стороны окружающих. Не стоит выносить на суд общественности свои планы, чтобы не пострадать от чужой зависти. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам:

не спешить с выводами;

не доверять посторонним;

избегать важных переговоров и выяснения отношений.

Близнецы

Близнецам 13 декабря не стоит начинать дела, пока они не будут на 100 % уверены в своих силах. Негативное воздействие этого дня может буквально сбить с ног, заставить свернуть с намеченной дороги, довести себя до эмоционального выгорания. Избежать негативных последствий можно, если:

контролировать отрицательные эмоции;

сдерживать тревожные мысли и ложные иллюзии;

смотреть на жизнь через призму оптимизма.

Рак

По прогнозам астрологов, в пятницу обстановка вокруг Раков может накалиться. На фоне общей паники, нервозности и суеты на представителей этого знака буквально навалится хандра. Справиться с плохим настроением помогут 3 простых упражнения, а чтобы не усугублять положение, желательно:

не решать чужие проблемы;

сдержанно реагировать на любую ситуацию;

стремиться к взаимопониманию с близкими.

Лев

Пятница 13 может сыграть со Львами злую шутку. Именно в этот день нужно быть особенно осторожными: велик риск «влипнуть» в авантюру с далеко идущими неприятными последствиями. Выправить ситуацию получится, если:

полагаться на интуицию и не доверять незнакомым людям;

отказаться от шумных вечеринок и распития крепких напитков;

не откровенничать и не спорить с окружающими.

Дева

Астрологи предостерегают Дев: 13 декабря повышен риск пострадать из-за беспечности окружающих. Внимательность, помноженная на осторожность, поможет избежать происшествий и травмоопасных ситуаций. Даже полезное дело в такой день может обернуться несчастьем, поэтому Девам рекомендуется:

с осторожностью пользоваться бытовыми приборами;

не садиться за руль, особенно в нетрезвом состоянии;

не проводить много времени в общественных местах.

Весы

Пятница 13 — опасный день для Весов: их душевное равновесие может быть нарушено. Проблемы возникнут из-за того, что на охоту отправятся энергетические вампиры, которые сочтут Весов хорошей добычей. Контакт с ними грозит опустошением. Справиться с негативом этого дня помогут меры самопомощи:

занятия медитативными практиками;

предотвращение стрессовых ситуаций;

отдых и размеренность.

Скорпион

По прогнозам астрологов, 13 декабря энергетическое поле Скорпионов будет уязвимо, из-за чего есть риски пострадать от негативных влияний. Чтобы внутренние резервы не иссякли окончательно, Скорпионы могут:

отказаться от переработки;

сократить общение с негативными и завистливыми людьми;

не ссориться с близкими.

Стрелец

Стрельцы рискуют попасть в неприятности из-за собственного энтузиазма. В погоне за успехом представители этого знака могут остаться в числе отстающих. Дело в том, что 13 декабря Стрельцы будут наиболее уязвимы для шарлатанов. Снизить риски и избежать опасностей этого дня помогут советы астрологов:

следует избегать скоропалительных решений;

не стоит ввязываться в финансовые махинации;

желательно избегать азартных игр и споров.

Козерог

Для Козерогов 13 декабря может стать самым опасным днем в году. Судьба приготовила немало сюрпризов, и большинство из них малоприятные. Жизнь может резко измениться: под влиянием негативной энергетики Козероги рискуют принять неверное решение. Астрологи рекомендуют избегать:

споров с коллегами и руководством;

поиска новых источников заработка;

опрометчивых решений и скоропалительных выводов.

Водолей

Астрологи предостерегают Водолеев: в пятницу 13 числа в жизни могут произойти радикальные перемены, которые не пойдут на пользу. Могут возникнуть проблемы в отношениях с окружающими. Высокомерие и отрицание чужого мнения подорвут авторитет. Как избежать негативных последствий:

не стоит насмехаться над окружающими;

желательно решать назревающие конфликты мирным путем;

действовать в условиях стресса, полагаясь на мнение большинства.

Рыбы

Желание сбежать от проблем может привести к необратимым последствиям. В пятницу 13 декабря астрологи рекомендуют Рыбам пересмотреть свои цели и отношение к жизни. Игнорирование проблем не поможет решить их, а только усугубит ситуацию. Даже если день будет слишком тяжелым, не стоит:

жить в иллюзиях и отрицать реальные проблемы;

злоупотреблять горячительными напитками;

проявлять слабость и потакать своим порокам.

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