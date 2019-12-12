Пятница 13 в декабре: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака

Пятница 13 многим внушает ужас: с этим днем связано немало страшных историй и дурных примет. Астрологи назвали главные опасности, с которыми могут столкнуться знаки Зодиака, и подсказали, как избежать проблем.
Народной памяти известно немало плохих примет, связанных с пятницей 13. Все это настолько сильно укрепилось в сознании людей, что большинство продолжает верить, будто этот день является несчастливым. Однако многих проблем получится избежать, если прислушаться к рекомендациям астрологов на этот день.
Овен
Опасность поджидает Овнов в сфере романтических и деловых отношений. В пятницу 13 возможна встреча с человеком, который способен стать причиной крупных проблем. Астрологи рекомендуют Овнам:
сохранять контроль над своими эмоциями;
избегать новых знакомств и корыстных людей;
избегать излишней доверчивости.
Телец
не спешить с выводами;
не доверять посторонним;
избегать важных переговоров и выяснения отношений.
Близнецы
Близнецам 13 декабря не стоит начинать дела, пока они не будут на 100 % уверены в своих силах. Негативное воздействие этого дня может буквально сбить с ног, заставить свернуть с намеченной дороги, довести себя до эмоционального выгорания. Избежать негативных последствий можно, если:
контролировать отрицательные эмоции;
сдерживать тревожные мысли и ложные иллюзии;
смотреть на жизнь через призму оптимизма.
Рак
не решать чужие проблемы;
сдержанно реагировать на любую ситуацию;
стремиться к взаимопониманию с близкими.
Лев
Пятница 13 может сыграть со Львами злую шутку. Именно в этот день нужно быть особенно осторожными: велик риск «влипнуть» в авантюру с далеко идущими неприятными последствиями. Выправить ситуацию получится, если:
полагаться на интуицию и не доверять незнакомым людям;
отказаться от шумных вечеринок и распития крепких напитков;
не откровенничать и не спорить с окружающими.
Дева
Астрологи предостерегают Дев: 13 декабря повышен риск пострадать из-за беспечности окружающих. Внимательность, помноженная на осторожность, поможет избежать происшествий и травмоопасных ситуаций. Даже полезное дело в такой день может обернуться несчастьем, поэтому Девам рекомендуется:
с осторожностью пользоваться бытовыми приборами;
не садиться за руль, особенно в нетрезвом состоянии;
не проводить много времени в общественных местах.
Весы
Пятница 13 — опасный день для Весов: их душевное равновесие может быть нарушено. Проблемы возникнут из-за того, что на охоту отправятся энергетические вампиры, которые сочтут Весов хорошей добычей. Контакт с ними грозит опустошением. Справиться с негативом этого дня помогут меры самопомощи:
занятия медитативными практиками;
предотвращение стрессовых ситуаций;
отдых и размеренность.
Скорпион
По прогнозам астрологов, 13 декабря энергетическое поле Скорпионов будет уязвимо, из-за чего есть риски пострадать от негативных влияний. Чтобы внутренние резервы не иссякли окончательно, Скорпионы могут:
отказаться от переработки;
сократить общение с негативными и завистливыми людьми;
не ссориться с близкими.
Стрелец
Стрельцы рискуют попасть в неприятности из-за собственного энтузиазма. В погоне за успехом представители этого знака могут остаться в числе отстающих. Дело в том, что 13 декабря Стрельцы будут наиболее уязвимы для шарлатанов. Снизить риски и избежать опасностей этого дня помогут советы астрологов:
следует избегать скоропалительных решений;
не стоит ввязываться в финансовые махинации;
желательно избегать азартных игр и споров.
Для Козерогов 13 декабря может стать самым опасным днем в году. Судьба приготовила немало сюрпризов, и большинство из них малоприятные. Жизнь может резко измениться: под влиянием негативной энергетики Козероги рискуют принять неверное решение. Астрологи рекомендуют избегать:
споров с коллегами и руководством;
поиска новых источников заработка;
опрометчивых решений и скоропалительных выводов.
Водолей
Астрологи предостерегают Водолеев: в пятницу 13 числа в жизни могут произойти радикальные перемены, которые не пойдут на пользу. Могут возникнуть проблемы в отношениях с окружающими. Высокомерие и отрицание чужого мнения подорвут авторитет. Как избежать негативных последствий:
не стоит насмехаться над окружающими;
желательно решать назревающие конфликты мирным путем;
действовать в условиях стресса, полагаясь на мнение большинства.
Рыбы
Желание сбежать от проблем может привести к необратимым последствиям. В пятницу 13 декабря астрологи рекомендуют Рыбам пересмотреть свои цели и отношение к жизни. Игнорирование проблем не поможет решить их, а только усугубит ситуацию. Даже если день будет слишком тяжелым, не стоит:
жить в иллюзиях и отрицать реальные проблемы;
злоупотреблять горячительными напитками;
проявлять слабость и потакать своим порокам.