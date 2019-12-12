Пятница 13 в декабре: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака

Народной памяти известно немало плохих примет, связанных с пятницей 13. Все это настолько сильно укрепилось в сознании людей, что большинство продолжает верить, будто этот день является несчастливым. Однако многих проблем получится избежать, если прислушаться к рекомендациям астрологов на этот день.

Овен

Опасность поджидает Овнов в сфере романтических и деловых отношений. В пятницу 13 возможна встреча с человеком, который способен стать причиной крупных проблем. Астрологи рекомендуют Овнам:

сохранять контроль над своими эмоциями;

избегать новых знакомств и корыстных людей;

избегать излишней доверчивости.

Телец

В пятницу 13 декабря Тельцов будет сопровождать агрессия и предвзятое отношение со стороны окружающих. Не стоит выносить на суд общественности свои планы, чтобы не пострадать от чужой зависти. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам:

не спешить с выводами;

не доверять посторонним;

избегать важных переговоров и выяснения отношений.

Близнецы

Близнецам 13 декабря не стоит начинать дела, пока они не будут на 100 % уверены в своих силах. Негативное воздействие этого дня может буквально сбить с ног, заставить свернуть с намеченной дороги, довести себя до эмоционального выгорания. Избежать негативных последствий можно, если:

контролировать отрицательные эмоции;

сдерживать тревожные мысли и ложные иллюзии;

смотреть на жизнь через призму оптимизма.

Рак

По прогнозам астрологов, в пятницу обстановка вокруг Раков может накалиться. На фоне общей паники, нервозности и суеты на представителей этого знака буквально навалится хандра. Справиться с плохим настроением помогут 3 простых упражнения , а чтобы не усугублять положение, желательно:

не решать чужие проблемы;

сдержанно реагировать на любую ситуацию;

стремиться к взаимопониманию с близкими.

Лев

Пятница 13 может сыграть со Львами злую шутку. Именно в этот день нужно быть особенно осторожными: велик риск «влипнуть» в авантюру с далеко идущими неприятными последствиями. Выправить ситуацию получится, если:

полагаться на интуицию и не доверять незнакомым людям;

отказаться от шумных вечеринок и распития крепких напитков;

не откровенничать и не спорить с окружающими.

Дева

Астрологи предостерегают Дев: 13 декабря повышен риск пострадать из-за беспечности окружающих. Внимательность, помноженная на осторожность, поможет избежать происшествий и травмоопасных ситуаций. Даже полезное дело в такой день может обернуться несчастьем, поэтому Девам рекомендуется:

с осторожностью пользоваться бытовыми приборами;

не садиться за руль, особенно в нетрезвом состоянии;

не проводить много времени в общественных местах.

Весы

Пятница 13 — опасный день для Весов: их душевное равновесие может быть нарушено. Проблемы возникнут из-за того, что на охоту отправятся энергетические вампиры, которые сочтут Весов хорошей добычей. Контакт с ними грозит опустошением. Справиться с негативом этого дня помогут меры самопомощи:

занятия медитативными практиками;

предотвращение стрессовых ситуаций;

отдых и размеренность.

Скорпион