«Путин - Hublot»: сериал «Слуга народа» с Зеленским сняли из эфира ТНТ, вырезав шутку с Путиным

Телеканал прекратил показ сериала «Слуга народа», в котором главную роль исполняет действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает газета «Ведомости». Представитель канала заявил, что ТНТ не планировал показывать сериал полностью.
«Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», — уточнил представитель ТНТ. Он назвал анонс ТНТ о ежедневном показе «Слуги народа» маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы.
Напомним, что ранее российский телеканал заявил о том, что сериал появился в сетке вещания и будет показан полностью, а первые три серии вышли в эфир в среду, 11 декабря. Известно, что права на показ были куплены у шведской компании Eccho Rights — дистрибьютора студии «Квартал 95».
Любопытно, что ТНТ очень быстро поменял телепрограмму: в мобильной и десктопной ее версии указаны разные версии замен. Если в одной это были сериалы «Полярный» и «СашаТаня», то в другой — «Интерны» и «СашаТаня».
Представитель телеканала на смог ответить, почему ТНТ перенес показ «Слуги народа» в интернет, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Не нашлось у него ответа и на то, почему на самой платформе PREMIER вечером 11 декабря не было никаких упоминаний о «Слуге народа».
Ранее ТНТ вырезал из шоу шутку про «Путин — хубло».
Речь идет об эпизоде, в котором новоиспеченный президент Украины Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского выбирает себе дорогие часы, и премьер-министр подсказывает ему, что его российский коллега Владимир Путин предпочитает изделия швейцарской марки Hublot, — но при этом произносит ее название как "хубло".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость о снятии сериала с эфира, заявил, что Владимир Путин не смотрел «Слугу народа» и не планирует этого делать, поскольку у него нет времени на сериалы.