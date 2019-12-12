«Путин - Hublot»: сериал «Слуга народа» с Зеленским сняли из эфира ТНТ, вырезав шутку с Путиным

«Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», — уточнил представитель ТНТ. Он назвал анонс ТНТ о ежедневном показе «Слуги народа» маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы.

Напомним, что ранее российский телеканал заявил о том, что сериал появился в сетке вещания и будет показан полностью, а первые три серии вышли в эфир в среду, 11 декабря. Известно, что права на показ были куплены у шведской компании Eccho Rights — дистрибьютора студии «Квартал 95».

Однако согласно телепрограмме, «Слугу народа» должны были показать не только 11 декабря, но и 12-го, и 13-го с 19.00 до 20.30. Сейчас сетка вещания изменилась — теперь на это время запланированы сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

Любопытно, что ТНТ очень быстро поменял телепрограмму: в мобильной и десктопной ее версии указаны разные версии замен. Если в одной это были сериалы «Полярный» и «СашаТаня», то в другой — «Интерны» и «СашаТаня».

Представитель телеканала на смог ответить, почему ТНТ перенес показ «Слуги народа» в интернет, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Не нашлось у него ответа и на то, почему на самой платформе PREMIER вечером 11 декабря не было никаких упоминаний о «Слуге народа».

Ранее ТНТ вырезал из шоу шутку про «Путин — хубло».

Речь идет об эпизоде, в котором новоиспеченный президент Украины Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского выбирает себе дорогие часы, и премьер-министр подсказывает ему, что его российский коллега Владимир Путин предпочитает изделия швейцарской марки Hublot, — но при этом произносит ее название как "хубло".