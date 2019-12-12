«Держал руку ниже талии»: звезду «Уральских пельменей» Михалкову застукали с любовником у Медведева

Как полагают в Сети, видимо благодаря своим связям Михалковой удалось пробиться на недавнюю прямую линию с премьер-министром Медведевым, став объектом критики со стороны своих бывших коллег по сцене.

По слухам, помог в этом артистке и телеведущей высокопоставленный чиновник, в компании которого ее недавно видели в непринужденной явно выходящие за рамки дружбы обстановке.

«В день съемок прямой линии с премьер-министром Юлия Михалкова в коридоре стояла с очень важным депутатом, он держал руку ниже талии и было видно, что между ними роман», - такое сообщение от анонима недавно появилось в одной из соцсетей.

Ранее СМИ уже писали о том, что три года назад Михалкова начала встречаться с богатым бизнесменом, который делал ей дорогие подарки и возил на роскошные курорты. По неподтвержденным данным, мужчина развелся с женой и попросил артистку переехать к нему в Подмосковный коттедж. В итоге, по слухам, Юлия бросила работу в «Уральских пельменях» и отправилась к возлюбленному.

Примечательно, что Михалкова судя по всему предпочитает заводить романы сугубо с олигархами или депутатами. Так, в 2014 году девушка рассталась с депутатом областной думы Игорем Даниловым и после этого о ее отношениях ничего не слышно.