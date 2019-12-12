Гороскоп на 12 декабря: Близнецы успеют сделать все запланированное, а Стрельцам желательно дать отдохнуть своим мозгам

Овен

Будьте готовы к тому, что вам придется принять на себя основной удар производственных дел. Вы будете за все в ответе.

Телец

Благоприятный период, чтобы начать заниматься спортом, если вы это планировали, но до сих пор не сделали.

Близнецы

Вас ждет удачный день. Вы успеете переделать все запланированные дела, и еще останется время на отдых, пишет «Сегодня».

Рак

Не вздумайте выплеснуть накопившиеся эмоции на кого-нибудь из близких. Вы рискуете потерять доверительные отношения.

Лев

В этот день вы можете получить неожиданную и приятную прибыль, возможно, вам вернут старый долг.

Дева

Этот день хорошо подходит для каких-то полезных начинаний, к примеру, откажитесь от вредных привычек.

Весы

Вы почувствуете в себе много нереализованной энергии. Постарайтесь пустить ее в мирное русло, а не на конфликты.

Скорпион

День хорошо посвятить воспоминаниям. Вам будет полезно покопаться в старых записях и просмотреть фото.

Стрелец

Постарайтесь не нагружать себя умственной работой, лучше отдайте предпочтение умеренному физическому труду.

Козерог

День будет полон интересными событиями и яркими впечатлениями. Вам захочется повторить такой еще раз.

Водолей

Не стоит идти на поводу собственных желаний. За проявлением эгоизма вы не заметите потребностей близких.

Рыбы