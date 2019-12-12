Невролог объяснил, как гирлянды вредят здоровью

По словам эксперта, диодные и слишком яркие гирлянды, особенно те, что часто мелькают, могут быть опасны для пациентов, склонных к фоточувствительным эпилептическим приступам. Невролог также подчеркнул, что внезапный приступ может случиться не только у людей с выявленной эпилепсией, поэтому горожанам следует быть осторожней.