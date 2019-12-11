Открылся первый в мире музей вагины: и вот, что ты там увидишь

Музей Вагины (The Vagina Museum) — первый в мире музей, посвященный вагинам, вульвам и женской анатомии в целом. Проект стартовал в 2017 году серией различных выставок по всей Великобритании, но в 2019 музей осел на Кэмден Маркет на северо-западе Лондона в очень живописном месте.

Музей Вагины ФОТО: ISABEL INFANTES/AFP

Основательницы проекта — Флоренс Шехтер, специалист в области научной коммуникации. Ей помогают куратор выставок Сара Крид и Зои Уильямс. «Мы хотим видеть мир, где никто не станет стыдиться своего тела, у всех людей есть свои особенности анатомии, а человечество должно работать, чтобы построить общество, которое было бы свободным и обладающим равными правами».

Первая выставка

Первая экспозиция музея проходит под темой «Разрушители мифов: мифы о вагине и как с ними бороться», она, как и многие другие выставки, носит обучающий характер. Ее цель — устранить самые популярные заблуждения, касающиеся женской анатомии: как она выглядит, чем пахнет, как проходят месячные, а также вопросы сексуальной жизни и контрацепции.

Сара Крид, куратор выставки, поясняет, что они также сконцентрировались на мифах, будто бы лобковые волосы — это ужасно негигиенично, а также что вагина всегда должна пахнуть букетом цветов. Сара не постеснялась показать на выставке собственное нижнее белье в качестве экспоната, демонстрирующего вагинальные выделения. На этой же выставке представлены модели тампонов и менструальных чаш, а также очень много иллюстраций вагин и вульв. В настоящий момент выставка бесплатна для посещения.

Миссия музея

Создатели галереи так описывают свои цели:

Распространять знания о повышать осведомленность о женской анатомии и здоровье. Придать людям уверенность говорить о своей анатомии. Уничтожить стигму вокруг нашего тела и женской анатомии. Служить местом для создания сообщества, выступающего за феминизм и ЛГБТ+.

Согласно проведенному в Британии в этом году опросу YouGov, 52% опрошенных не смогли назвать ни одной функции вагины и не сумели определить ее визуально, 47% не знали ничего о половых губах, а 58% — об уретре. У 65% опрошенных в возрасте 16−25 людей есть трудности с тем, чтобы вслух произнести слова «вагина» и «вульва». Согласно данным за 2002 по 2012 год количество косметических операций на половые губы возросло на 500%.

Музей Вагины ФОТО: ISABEL INFANTES/AFP

Основательница музея Флоренс Шехтер говорит: «Наш главный приоритет заключается в разрушении табу, которое окружает наши тела и создании места, где мы можем начать открытый и честный диалог».

Музей Вагины ФОТО: Angus Young/EPA

Экспонат музея вагины — вязанные вульвы. «Мы научим вязать вульвы любого цвета крючком».

У музея нет минимального возраста посещения, но есть знаки, сигнализирующие о том, что тот или иной экспонат может вызвать тревожность у ребенка или предоставляет информацию исключительно для взрослых. (Животных, кстати, тоже можно, если они хорошо себя ведут). Музей также открыт для художников, которые хотят предоставить свои работы для выставки.