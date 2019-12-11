Чт, 12.12.2019
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Открылся первый в мире музей вагины: и вот, что ты там увидишь

Музей Вагины

ФОТО: ISABEL INFANTES/AFP

«В Исландии есть музей пенисов, довольно классный, надо признать, — говорят создатели Музея Вагины, — а вот музея вагины просто в природе не существует. Когда мы об этом узнали, то были удивлены и озадачены, но решили, что существует только один способ это исправить!» Об этом пишет Cosmo.ru.

Музей Вагины (The Vagina Museum) — первый в мире музей, посвященный вагинам, вульвам и женской анатомии в целом. Проект стартовал в 2017 году серией различных выставок по всей Великобритании, но в 2019 музей осел на Кэмден Маркет на северо-западе Лондона в очень живописном месте.

Музей Вагины

ФОТО: ISABEL INFANTES/AFP

Основательницы проекта — Флоренс Шехтер, специалист в области научной коммуникации. Ей помогают куратор выставок Сара Крид и Зои Уильямс. «Мы хотим видеть мир, где никто не станет стыдиться своего тела, у всех людей есть свои особенности анатомии, а человечество должно работать, чтобы построить общество, которое было бы свободным и обладающим равными правами».

Первая выставка

Первая экспозиция музея проходит под темой «Разрушители мифов: мифы о вагине и как с ними бороться», она, как и многие другие выставки, носит обучающий характер. Ее цель — устранить самые популярные заблуждения, касающиеся женской анатомии: как она выглядит, чем пахнет, как проходят месячные, а также вопросы сексуальной жизни и контрацепции.

Сара Крид, куратор выставки, поясняет, что они также сконцентрировались на мифах, будто бы лобковые волосы — это ужасно негигиенично, а также что вагина всегда должна пахнуть букетом цветов. Сара не постеснялась показать на выставке собственное нижнее белье в качестве экспоната, демонстрирующего вагинальные выделения. На этой же выставке представлены модели тампонов и менструальных чаш, а также очень много иллюстраций вагин и вульв. В настоящий момент выставка бесплатна для посещения.

Миссия музея

Создатели галереи так описывают свои цели:

  1. Распространять знания о повышать осведомленность о женской анатомии и здоровье.
  2. Придать людям уверенность говорить о своей анатомии.
  3. Уничтожить стигму вокруг нашего тела и женской анатомии.
  4. Служить местом для создания сообщества, выступающего за феминизм и ЛГБТ+.

Согласно проведенному в Британии в этом году опросу YouGov, 52% опрошенных не смогли назвать ни одной функции вагины и не сумели определить ее визуально, 47% не знали ничего о половых губах, а 58% — об уретре. У 65% опрошенных в возрасте 16−25 людей есть трудности с тем, чтобы вслух произнести слова «вагина» и «вульва». Согласно данным за 2002 по 2012 год количество косметических операций на половые губы возросло на 500%.

Музей Вагины

ФОТО: ISABEL INFANTES/AFP

Основательница музея Флоренс Шехтер говорит: «Наш главный приоритет заключается в разрушении табу, которое окружает наши тела и создании места, где мы можем начать открытый и честный диалог».

Музей Вагины

ФОТО: Angus Young/EPA

Экспонат музея вагины — вязанные вульвы. «Мы научим вязать вульвы любого цвета крючком».

У музея нет минимального возраста посещения, но есть знаки, сигнализирующие о том, что тот или иной экспонат может вызвать тревожность у ребенка или предоставляет информацию исключительно для взрослых. (Животных, кстати, тоже можно, если они хорошо себя ведут). Музей также открыт для художников, которые хотят предоставить свои работы для выставки.

Музей Вагины

ФОТО: ISABEL INFANTES/AFP

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