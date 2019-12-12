Житель России рассказал, что эстонцы скупают в российских супермаркетах «Лента» и «Магнит»

Я тут услышал одну новость. Оказывается, шопинг-туры в Россию пользуются большой популярностью среди эстонцев. К тому же еще и целые экскурсии водят в магазины «Лента» и «Магнит», пишет автор канала «Люди и мир» в zen.yandex.ru.
Что же европейцы покупают у нас такого, чего нельзя купить у них?Что сметают с полок эстонцы?
Все намного проще. Говорят, в Эстонии можно купить все, однако некоторые продукты у них стоят гораздо дороже, чем у нас. При этом, качество ничем не отличается. И даже с существенными затратами на дорогу покупки получаются выгодными.
Из провианта эстонцы сметают с полок следующие продукты: рыбные консервы, тигровые креветки, шоколад, кофе, майонез, семечки, сухарики, соки в трехлитровых банках, сахар, крупы/макароны.
Помимо этого, много кто покупает текстильные изделия российского производства, стиральные порошки, кондиционеры для белья и новогодние украшения для дома. Работники магазинов смеются, что эстонцы им «делают» кассы, оставляя за раз от 7 до 15 тысяч рублей (от 100 до 120 евро). В родной стране за тот же набор продуктов они бы заплатили в 2, а то и 3 раза дороже.