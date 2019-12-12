Житель России рассказал, что эстонцы скупают в российских супермаркетах «Лента» и «Магнит»

Что же европейцы покупают у нас такого, чего нельзя купить у них?Что сметают с полок эстонцы?

Все намного проще. Говорят, в Эстонии можно купить все, однако некоторые продукты у них стоят гораздо дороже, чем у нас. При этом, качество ничем не отличается. И даже с существенными затратами на дорогу покупки получаются выгодными.

Из провианта эстонцы сметают с полок следующие продукты: рыбные консервы, тигровые креветки, шоколад, кофе, майонез, семечки, сухарики, соки в трехлитровых банках, сахар, крупы/макароны.