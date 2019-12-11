Айза Анохина станцевала «горячий» тверк на вечеринке в честь дня рождения
Именинница стала звездой вечера во всех смыслах. 10 декабря бывшей супруге Гуфа исполнилось 35 лет, пишет Пятый канал.
Бывшая супруга рэпера Гуфа блогер Айза Анохина 10 декабря отметила свой юбилей. Теледиве исполнилось 35 лет. По этому поводу она организовала грандиозную вечеринку, на которой оторвалась вместе с другими гостями вечера. Поздравить именинницу с праздником пришли актриса Анна Хилькевич, певица Юлия Паршута, экс-участник шоу «Дом-2» Олег Майами и многие другие представители российского шоу-бизнеса.
Зажигательные танцы, песни, фуршет, конкурсы, потрясающие декорации — все это стало неотъемлемой частью праздника. Однако изюминкой программы был номер, исполненной самой Анохиной. Звезда станцевала перед гостями «горячий» тверк. Такое задание имениннице дал ведущий мероприятия, и она без раздумий согласилась. Видео с мероприятия в сторис в Instagram опубликовала одна из приглашенных — Анна Хилькевич.
Как видно на кадрах, в центре танцпола экс-супруга Гуфа начала сексуально и обаятельно двигаться, чем покорила гостей вечеринки. Некоторые из них решили поддержать знаменитость и вместе с ней принялись соблазнительно танцевать тверк. Тем, кто не решился последовать примеру смелых девушек, оставалось только аплодировать. Сдержать эмоции при виде такого чувственного танца было невозможно.