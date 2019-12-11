Дана Борисова рассказала о ребенке от Алексея Панина

Поклонники подозревают бывшую ведущую «Армейского магазина» Дану Борисову в нежных отношениях со скандальным актером Алексеем Паниным, передает Rambler.ru. Особенно дотошные предположили, что телезвезда ждет от него ребенка.
Поводом для сплетен стало участие Борисовой в YouTube-шоу «На игле», которое продюсирует Панин. В память о съемках звезды устроили совместную фотосессию, которую поклонники расценили как знак того, что у телеведущей роман с актером. Некоторые, обратив внимание на округлившийся животик Борисовой, предположили, что возможно она ждёт от Панина ребенка.
Видела его пару раз в жизни!
— приводит издание оправдания Борисовой.
Панин прокомментировал слухи более резко. Он назвал российские СМИ дном и заявил, что едва знает телеведущую.
Ранее на своей странице в Instagram Борисова заявила, что Алексей Панин бросил пить. Тогда телеведущая завила, что встретила звезду на съемочной площадке YouTube-проекта о красоте.