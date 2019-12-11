Дана Борисова рассказала о ребенке от Алексея Панина

Поводом для сплетен стало участие Борисовой в YouTube-шоу «На игле», которое продюсирует Панин. В память о съемках звезды устроили совместную фотосессию, которую поклонники расценили как знак того, что у телеведущей роман с актером. Некоторые, обратив внимание на округлившийся животик Борисовой, предположили, что возможно она ждёт от Панина ребенка.