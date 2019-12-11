Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о жизни после тюрьмы 

Семенов признался, что после выхода из тюрьмы переехал из родного Ульяновска в более крупную Самару. При этом долгое время устроить свою жизнь у него не получалось из-за судимости.

«Людям с тюремным прошлым найти хорошую работу почти невозможно. Я несколько месяцев был в поиске, а потом стал таксистом. Меня эта работа полностью устраивала: можно и график самому выбирать, и степень нагрузки», — заявил молодой человек.

При этом Семенов отметил, что параллельно зарабатыванию денег он старается помогать парням, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, как когда-то он сам. Обидчик Шурыгиной старается предавать неоднозначные дела огласке.

«Недавно снимали ролик для канала на YouTube про парня из Нижнего Новгорода. Его тоже обвинили в изнасиловании. Когда уже вернулись из командировки поняли, что многое не сняли и не рассказали, но видео все равно выпустим, ведь у парня скоро апелляция, ему нужна поддержка», — пояснил он.

Семенов уверяет, что в настоящее время его жизнь кипит: ему приходится работать с утра до ночи. Молодому человеку хочется верить, что все плохое осталось позади.

«Знаете, я прошел через самый настоящий ад, на этот путь ушло почти три года моей жизни. Теперь хочется наверстать все, что я упустил. Хочется учиться, жить, любить. Этим и буду заниматься», — резюмировал Семёнов.