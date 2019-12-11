«Алкоголички» и «чики», готовьтесь! В Таллинн едет неподражаемый Артур Пирожков, он наставит вашему мужу рожков

Актер, шоумен и ведущий Александр Ревва создал образ мачо Артура Пирожкова в 2009 году в рамках Comedy Club. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что через несколько лет этот комедийный персонаж станет обладателем «Золотого Граммофона» и премии МУЗ-ТВ. Сегодня его видео набирают миллионы просмотров в сети, а хиты: «Чика», «Плачь, детка», «Алкоголичка», «Зацепила» и другие - занимают первые места музыкальных чартов.