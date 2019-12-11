«Алкоголички» и «чики», готовьтесь! В Таллинн едет неподражаемый Артур Пирожков, он наставит вашему мужу рожков

Поклонники песен «Пэрэдайс», «Чика» и «Алкголичка», ликуйте! Наконец-то, с долгожданным концертом в Таллинн едет любимиц женщин, затмивший самого Стаса Михайлова - Артур Пирожков.
Самая харизматичная, сексуальная и обаятельная суперзвезда впервые в Эстонии с сольным музыкальным концертом! Таллин, встречай — Артур Пирожков 25 марта в концертном доме Alexela с программой «Зацепила меня!».
Актер, шоумен и ведущий Александр Ревва создал образ мачо Артура Пирожкова в 2009 году в рамках Comedy Club. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что через несколько лет этот комедийный персонаж станет обладателем «Золотого Граммофона» и премии МУЗ-ТВ. Сегодня его видео набирают миллионы просмотров в сети, а хиты: «Чика», «Плачь, детка», «Алкоголичка», «Зацепила» и другие - занимают первые места музыкальных чартов.
Впрочем, шоу Артура Пирожкова — это не только песни. Этот артист обладает уникальным чувством юмора и просто гипнотическим обаянием. Зрителей ждет искрометное шоу, любимые песни, фирменный юмор и мощнейший заряд позитива и любви к жизни!
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