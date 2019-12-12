Почему кошки смотрят в пустоту, как будто там что-то есть?

Некоторые кошки постоянно практикуют напряженное разглядывание пустоты, отвлечь их от этого занятия практически невозможно. Особенно пугающе выглядит, когда питомец вдруг начинает вздыбливать шерсть, шипеть и мяукать на что-то, невидимое человеческому взгляду.

Ученые считают, что причина такого поведения кроется в том, что зрение и слух у котов в несколько раз острее, чем у нас. Животные действительно видят то, что недоступно человеческому взгляду. Конечно, это не призраки или духи. Глаза у кошек фиксируют малейшие изменения, которые происходят в комнате. Пыль, которая подсвечивается солнечным светом, для них наглядна и реально ощутима. Коты могут с ней играть, подпрыгивая и ловя пылинки. Для хозяев это выглядит так, будто питомец пытается поймать что-то в пустоте.

Чтобы лучше различить слабый сигнал, который улавливает кошачий глаз или ухо, питомец замирает. Со стороны это выглядит так, будто он напряженно всматривается в пустоту. На самом деле кот просто пытается установить источник звука или понять, что там движется. Чаще всего виновниками такого поведения бывают мелкие насекомые, иногда мыши. Их писк, неслышимый для человека, очень хорошо улавливает кошачье ухо.

Коты могут с интересом разглядывать невесомый и почти невидимый волосок, который колышется на ручке кресла под действием сквозняка, кусочек оторвавшихся обоев, маленькую дрозофилу, которая сидит на стене. Все эти объекты человек не видит, зато для питомца они очень наглядны.

Можно припомнить, как любят коты сидеть на подоконнике и смотреть в окно, наблюдая за всем происходящим на улице. Их привлекает все – птички, собаки, другие коты, люди, машины. За этим занятием питомцы могут проводить время часами. Особенно характерно такое поведение для котят, которые только познают мир. Они могут даже пытаться ухватить лапами воробья, который прыгает с той стороны окна. Выглядит это очень забавно, но для котят тут ничего смешного нет. Это инстинктивные движения, своего рода тренировка перед последующей охотой на мелких грызунов, пишет zen.yandex.ru.