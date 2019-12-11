Харламов, Ургант, Киркоров и Тимати расскажут о таинственной судьбе забытого советского барда

Исполняя со сцены песни Эдуарда Сурового, которые моментально становились хитами, Харламов вернул народную любовь музыканту и поэту-песеннику, чья жизнь и судьба были вычеркнуты из истории СССР. Виной всему – странное происшествие на музыкальном конкурсе в британском Брайтоне, о котором со всеми подробностями и фактами расскажут герои этого фильма – музыканты, продюсеры, актеры и работники советских спецслужб.

Гарик Харламов так рассказал о грядущей премьере: «После просмотра фильма вы поймете, насколько этот человек был многогранен и многолик. Помимо его воплощения мною же на сцене Comedy Club, мы вынесли образ Сурового за пределы юмористического жанра и сделали его объемным, он получил свои неповторимые черты, стал тем Эдуардом Суровым, который не имеет отношения к Comedy Club. В нашем фильме он получил свою собственную жизнь, чему я очень рад. Спасибо звездам, которые приняли участие в нашем расследовании. Со многими из них я договаривался лично – они прекрасно знают, кто такой Эдуард Суровый. Кстати, наши актеры, певцы и юмористы – спасибо им за самоотверженность – не видели общей картины, когда принимали участие в съемках, и увидят ее вместе со зрителями ТНТ 30 декабря».