Ученые призвали полностью запретить блестки

Ученые из Новой Зеландии призвали полностью запретить использование блесток в любых целях. Исследователи заявили, что глиттер может вызвать экологическую катастрофу.

По их данным, главная опасность заключается в том, что, по сути, блестки — это частицы микропластика, которые чрезвычайно загрязняют Мировой океан. Если считать поштучно, то они составляют более 92% всех пластиковых изделий, плавающих в морях и океанах. Животные ошибочно принимают их за планктон и поедают, а это вредит их печени и ускоряет вымирание многих видов. Кроме того, рыба, наглотавшаяся блесток, может оказаться и на нашем столе, подчеркнули ученые.

Отмечается, что глиттер делают из полимера под названием полиэтилентерефталат, из него же производят, к примеру, бутылки и прочую упаковку, всевозможные пленки. Кроме того, блестящий слой — это, как правило, алюминий. Ситуация усугубляется тем, что блестки впитывают в себя ядовитые вещества. При этом процесс их разложения в природе занимает тысячи лет.