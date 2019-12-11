Группа Põhja-Tallinn собрала в новом клипе многих эстонских звезд
Эстонская группа Põhja-Tallinn решила в одной песне объединить разные поколения.
Песня называется «Las meile jääda» и, по словам участника группы Põhja-Tallinn Яануса Сакса, в ней заложен очень глубокий смысл - люди всегда должны заботиться друг о друге и никогда нельзя это обесценивать.
Вместе с группой Põhja-Tallinn эту песню исполнили такие эстонские звезды, как: Анне Вески, Мерилин Уускюла, Уку Сувисте, Уудо Сепп, Пеару Паулус, а также совсем молодые исполнители - Крислин Салло и Тобиас Росентау.
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