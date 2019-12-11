Евгений Алдонин рассказал, как переживает смерть Юлии Началовой их дочь

Известный спортсмен Евгений Алдонин сейчас старательно маневрирует между своей второй семьей, где 23 ноября у него родился второй ребенок, и 13-летней Верой, пишет Экспресс газета.
Экс-супруг Юлии Началовой всеми силами пытается поддержать дочь от первого брака, которая сейчас пытается смириться со страшной потерей. Трагедия произошла 16 марта 2019 года после того, как сердце известной певицы не выдержало страшных последствий заражения крови.
Смерть Юлии Началовой шокировала миллионы поклонников, а также ее многочисленных друзей и коллег. Но тяжелее всех в этот момент оказалось ребенку исполнительницы. Сейчас Вера проживает с родителями Юлии, а Евгений старается видеться с дочерью намного чаще, чем это было при жизни его экс-супруги. Кроме того, Алдонин постоянно забирает девочку из школы, а еще старается поддерживать во время музыкальных выступлений и конкурсов.
Бывший футболист уверен, что, несмотря на ужас, который пережила Вера, она стойко справляется с этим тяжелым жизненным испытанием.
Вера очень хорошо держится. Может, держит в себе и не показывает. Либо до конца не осознает, что произошло. Рецепт здесь простой — окружить ее вниманием и любовью. От меня, от моей супруги Оли. Она тоже очень переживает из-за случившегося. С Верой мы в постоянном диалоге, постоянно разговариваем. Мы приложим максимум усилий, чтобы она не чувствовала себя сиротой,
— рассказал Алдонин в эфире передачи «ОтцыFrovka».