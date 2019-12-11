Анастасия Заворотнюк из-за опухоли навсегда осталась парализованной

По словам источника, опухоль актрисы вызвала патологии, из-за чего парализовало всю правую сторону, сообщает Лайф.
Анастасия Заворотнюк находится на лечении уже три месяца, и в течение всего этого времени фанаты с беспокойством следят за ее здоровьем. Семья актрисы подтвердила, что она борется с опухолью мозга, и, похоже, серьезные последствия стали неизбежны. Как сообщает телеграм-канал Mash, Заворотнюк навсегда останется парализованной. "Из-за опухоли в левом полушарии мозга у неё развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", - говорит источник.
Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" передвигается лишь на коляске. Родственники по очереди за ней ухаживают, стараясь уделять ей как можно больше времени. Так, недавно в палату к Заворотнюк разрешили принести её годовалую дочку.