Анастасия Заворотнюк из-за опухоли навсегда осталась парализованной

Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" передвигается лишь на коляске. Родственники по очереди за ней ухаживают, стараясь уделять ей как можно больше времени. Так, недавно в палату к Заворотнюк разрешили принести её годовалую дочку.