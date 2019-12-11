Зеркальная дата декабря: исполняем желания 12.12

В такие дни очень важно избавляться от негативных установок, которые блокируют связь нашего сознания с центром изобилия Вселенной. Старайтесь мыслить позитивно, позволяйте себе мечтать и делать то, что любите больше всего на свете.

Дата 12.12 и Полнолуние: чего ждать?

Полнолуние считается опасным днем, но не в этот раз. Особая магия чисел сделает 12 декабря днем мощной созидательной энергии. Именно полная Луна при этом будет играть роль некоего источника сил для всех нас. Обычно в полнолуние люди более активны, потому что это кульминационный момент всего лунного месяца.

В конце года активная Луна очень кстати; она поможет нам в исполнении желаний и в постановке новых целей, в поиске мотивации. 12 числа, в зеркальную дату, Луна окажется в знаке Близнецов, поэтому исполнять желания можно в самых разных сферах. Большое значение при этом будут иметь окружающие нас люди.

Списки желаний и планы на конец года

Очень важно завершить этот год на позитивной волне и без долгов, без проблем, с чистой душой и совестью. Именно поэтому 12 декабря необходимо приступить к решению этих проблем. Нельзя сидеть в этот день без дела.

Также очень полезно будет составить планы на следующие две с половиной недели. Нумерологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что зеркальная дата декабря — отличное время для планирования, повышения энергетики и избавления от лени и апатии.

Список желаний — это то, чего вам хочется от жизни больше всего. Это заветные желания, которые хочется воплотить в жизнь. В этом вам поможет простой обряд. Нужно взять листочек бумаги и написать на нем одно желание для себя, второе для друга, а третье для всей семьи или любимого человека. Далее листок кладется на подоконнике и перед сном читается заговор: «Хочу себе, другим и близким. Потому пишу Луне записку. Дай нам денег, дай нам счастья да избавь нас от ненастья».

Магия чисел 12.12

В этот день миром правит Тройка. Данное число является источником позитивной энергии, что как раз и сделает Полнолуние в Близнецах таким благоприятным. Число Три в нумерологии является символом духовного развития, поэтому описанный выше простой обряд на исполнение желаний будет как нельзя кстати.