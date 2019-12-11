Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей женитьбе

На днях появилась информация о тайной женитьбе юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой, которая ошеломила пользователей сети. Сам артист предпочел сначала отмолчаться, однако теперь он разместил пост на своей странице в Instagram. Сатирик негативно отозвался о прессе, которая слишком внимательно следит за его личной жизнью.

«В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике», — написал артист.

Далее Петросян поделился впечатлениями от спектакля «Ревизор», в котором главную роль играет знаменитый актер Владимир Машков.