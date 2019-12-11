Звезды знают: где можно встретить свою идеальную вторую половинку?

Многие годами ищут свою любовь. Магия звезд поможет увеличить шансы на судьбоносную встречу. Какой зодиакальный знак способен подарить долгие и счастливые отношения, а так же где ловить харизматичных мечтателей и прирожденных романтиков рассказали астрологи.

Овен (21 марта — 19 апреля) — Водолей (20 января — 18 февраля)

Непредсказуемые Водолеи не дадут заскучать вам в паре. Свое свободное время они посвящают гуманитарным делам, параллельно интересуясь прогрессивными идеями в обществе. Поэтому ищите их на политических митингах или за размышлениями в кофейне.

В пару к Водолею плечом к плечу встанет командир-Овен — он без труда возглавит бизнес или какую-то группу. Ищите их на спортивных мероприятиях или в клубах исследователей — этот знак известен своей любовью к физической культуре.

Телец (20 апреля — 20 мая) — Дева (23 августа — 22 сентября)

Дева — ваш потенциальный партнер и личный финансист. Он отличается особой бережливостью и с вниманием относится к вопросам здоровья и фитнеса. Ищете «вторую половинку» рядом с ближайшим фитнес-клубом или на бизнес встречах.

Тельцы — чувственные натуры. Они отличаются взыскательным вкусом — легко примерят роль гурмана или сомелье. Попробуйте вместе дегустировать сыр, колбасы и вино, выбирая самые свежие продукты.

Близнецы (21 мая — 20 июня) — Весы (23 сентября — 22 октября)

Близнецам в пару подойдут Весы — постоянные посетители книжных магазинов, участники дебатов и любители интеллектуальных бесед. Но на этом круг их интересов не ограничивается. Неожиданно, но познакомиться с ними можно не только в библиотеке, но и на светском мероприятии или вечеринке.

Весам стоит обратить внимание на болтливых собеседников, которые любят быть в центре внимания. Ваш идеальный партнер — Близнецы с их подвешенным языком. Когда настанет время знакомства — представьте, что играете в шахматы. Если на ваш вопрос или комплимент последует веселенький ответ — пора делать следующий ход.

Рак (21 июня — 22 июля) — Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Гармоничный партнер Ракам — это мечтательные Рыбы. Многие водные знаки воспринимают мир через эмоции. Присмотритесь к эзотерическим книжным магазинам, ищите Рыб на медитативных практиках и у берега моря. Дайте волю чувствам и мгновенно почувствуете желаемую отдачу.

Ваш вариант — Рак-домосед. Не проходите мимо соседских вечеринок. Именно там вы найдете свою любовь. Посетите букинистические магазинчики — Рак еще те книголюбы и коллекционеры редких изданий.

Лев (23 июля — 22 августа) — Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вместе со страстным Стрельцом присоединитесь к клубу путешественников или в кругосветный круиз. Не прыгайте выше головы — вы обязательно встретитесь друг с другом, потому что любите знакомиться с новыми людьми.

Стрельцы не упустят из виду Львов — они обожают находиться в центре внимания. Так как очень любят детей, не исключено, что Львы засиживаются после занятий в школе и ездят на экскурсии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Козерог (22 декабря — 19 января)

Взгляните на Козерога своим фирменным магнетическим взглядом, чтобы оставить незабываемое впечатление. Можете положиться на Козерога — его цель решать сообща чужие проблемы. Поэтому ищите его в нетворкинг клубах.