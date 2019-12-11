В рижском секс-шопе: откровение красавицы-блондинки о том, зачем она туда пришла

Казалось бы, при одном взгляде на эту сногсшибательную блондинку ростом за 180 см, с ногами от ушей и при этом не доску (там и с грудью все в порядке!), да еще и со вкусом одетую и притягательно естественно накрашенную, у любого нормального мужчины зашивелится все и везде, да так, что еще и унимать свой пыл придется, чтобы не овладеть ею сию же секунду.