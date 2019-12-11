В рижском секс-шопе: откровение красавицы-блондинки о том, зачем она туда пришла

Встретить такую красавицу в каком-нибудь бутике эксклюзивного модного бренда или на светской тусовке - не проблема, а вот застать ее в секс-шопе - неожиданная удача. И мы не могли ее упустить, пишет Русский TVNET.
Казалось бы, при одном взгляде на эту сногсшибательную блондинку ростом за 180 см, с ногами от ушей и при этом не доску (там и с грудью все в порядке!), да еще и со вкусом одетую и притягательно естественно накрашенную, у любого нормального мужчины зашивелится все и везде, да так, что еще и унимать свой пыл придется, чтобы не овладеть ею сию же секунду.
Ей место на подиумах, обложках глянцев и конкурсах красот. А мы ее встретили в секс-шопе, что вызвало весьма понятное желание кое о чем спросить.
Надо отдать должное Андре (имя изменено. - Прим. ред.), которая не только согласилась побеседовать с нами, но и сама предложила перейти на «ты» - мол, тема откровенная, и пафос тут неуместен.
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