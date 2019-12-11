Похудевшая Настя Каменских в пикантном нижнем белье сделала селфи в ванной

32-летняя певица похвасталась постройневшей фигурой. Настя Каменских позировала в черном бра и трусиках, пишет Cosmo.
Несмотря на то что поп-звезда уже полгода является законной женой Алексея Потапенко, любит радовать поклонников откровенными снимками. Тем более, что исполнительнице хита «Попа, как у Ким» есть чем похвастаться. Настя в последнее время заметно похудела.
Певица сделала провокационное селфи в ванной. Каменских позировала без косметики. Ее лицо обрамляли волнистые влажные волосы.
Каменских сделала смелое фото
instagram.com/kamenskux
Настя предстала в черном бюстгальтере, который выгодно подчеркнул ее пышную грудь. Она игриво приспустила нижнюю часть одежды, обнажив трусики. Певица пожелала всем доброго утра.