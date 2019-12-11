Квартира за восемь миллионов евро, медовая пасека: что составляет наследство Юрия Лужкова

У бывшего мэра Москвы осталась квартира на 3-й Тверской-Ямской улице, в доме, построенном в 1913 году. Стоимость этого жилья составляет 600 миллионов рублей (восемь миллионов евро). Площадь квартиры равна 450 квадратным метрам. По словам соседей, в ней никто не жил последние десять лет.

На элитную жилплощадь могут претендовать супруга Елена Батурина и его дочери — Елена и Ольга. Правда, все близкие бывшего мэра живут в Великобритании: Батуриной было гораздо проще строить бизнес за рубежом. Юрий Михайлович много времени проводил с родными, но периодически наведывался и в Россию. В Калужской области политик держал медовую пасеку. Также у экс-мэра остался конный завод «Веедерн» в Калининградской области. По некоторым данным, Лужков фигурирует в качестве бенефициара этой организации. Руководителем компании выступает помощник Лужкова — Тимур Шогенов.

Предположительно, большая часть имущества, которым владеет семья Юрия Михайловича, записана на его жену.

Елена Батурина много лет занимается строительным бизнесом. Сначала она руководила компанией «Интеко», но потом продала ее. Сейчас женщина владеет сетью отелей в Ирландии, Чехии, России, у нее также есть проект в сфере возобновляемой энергетики в Италии, Греции и на Кипре, предприятие, занимающееся мембранным строительством в Германии, девелоперские проекты в США и ЕС.

Дочери Лужкова учились сначала в МГУ, но после того как в 2010 году Лужков перестал быть мэром, переехали в Лондон, где изучали политику и экономику в University College London. Сейчас 25-летняя Ольга живет в США, где недавно приобрела жилье. Дочь Юрия Лужкова купила две квартиры в Нью-Йорке за 2,6 миллиона долларов