Открытое письмо вице-канцлеру Марис Йессе: почему госчиновник позволяет так себя вести в соцсетях?

Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе вчера опубликовала на своей странице в соцсети Facebook всем на обозрение заданные ей при личной переписке вопросы журналиста Elu24, а также имя и фамилию корреспондента и номер телефона. Журналист просто делал свою работу, проверяя информацию, оказавшуюся в распоряжении СМИ. Ходили слухи о романтических отношениях Йессе с министром Танелем Кийком, пишет Elu24. Сразу скажем, что эта информация уже опровергнута.
Проверяющий информацию журналист сделал то, что в таких случаях и следует предпринимать: спросил напрямую у сторон, отвечает ли это действительности или нет. Находящийся в Брюсселе министр социальных дел Эстонии Танель Кийк быстро ответил журналистам и всё подробно объяснил, что слухи беспочвенны и это чья-та выдумка. На этом тема для редакции закрыта и материал нигде не печатался.
До того момента, пока Марис Йессе сама не подняла эту тему у себя на странице в Facebook.
С журналисткой Йессе не общалась. Также она не реагировала в течение дня на просьбу редакции убрать из публичного доступа информацию о журналисте - его имя и номер телефона. Она лишь после обеда предложила редакции написать в комментариях у нее на странице в Facebook пост, который бы поставил жирную точку в этой теме.
Но вместо завершения темы, ситуация приняла новый оборот, публикация вице-канцлера стала вирусной. Журналист Elu24 со вчерашнего дня принял несколько звонков с угрозами, в интернете появились десятки унижающих сотрудника редакции комментариев. Ей угрожали физической расправой, журналист вынуждена обратиться в полицию.
Марис Йессе, ваше выступление в соцсетях и одна из его частей - разглашение личных данных журналиста, оправданно ли таким способом ставить под угрозу жизнь и здоровье журналиста, публикуя его имя, фамилию и номер телефона? Кто за это ответит?
Для защиты чести и безопасности нашего журналиста вчера подали иск в суд, чтобы Марис Йессе закончила публикацию личных данных журналиста. Иск отправлен и на официальную электронную почту вице-канцлера.
Во имя редакции,
руководитель развлекательных порталов
Керту Юккум