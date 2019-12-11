Открытое письмо вице-канцлеру Марис Йессе: почему госчиновник позволяет так себя вести в соцсетях?

Проверяющий информацию журналист сделал то, что в таких случаях и следует предпринимать: спросил напрямую у сторон, отвечает ли это действительности или нет. Находящийся в Брюсселе министр социальных дел Эстонии Танель Кийк быстро ответил журналистам и всё подробно объяснил, что слухи беспочвенны и это чья-та выдумка. На этом тема для редакции закрыта и материал нигде не печатался.

До того момента, пока Марис Йессе сама не подняла эту тему у себя на странице в Facebook.

С журналисткой Йессе не общалась. Также она не реагировала в течение дня на просьбу редакции убрать из публичного доступа информацию о журналисте - его имя и номер телефона. Она лишь после обеда предложила редакции написать в комментариях у нее на странице в Facebook пост, который бы поставил жирную точку в этой теме.

Но вместо завершения темы, ситуация приняла новый оборот, публикация вице-канцлера стала вирусной. Журналист Elu24 со вчерашнего дня принял несколько звонков с угрозами, в интернете появились десятки унижающих сотрудника редакции комментариев. Ей угрожали физической расправой, журналист вынуждена обратиться в полицию.

Марис Йессе, ваше выступление в соцсетях и одна из его частей - разглашение личных данных журналиста, оправданно ли таким способом ставить под угрозу жизнь и здоровье журналиста, публикуя его имя, фамилию и номер телефона? Кто за это ответит?

Для защиты чести и безопасности нашего журналиста вчера подали иск в суд, чтобы Марис Йессе закончила публикацию личных данных журналиста. Иск отправлен и на официальную электронную почту вице-канцлера.

Во имя редакции,

руководитель развлекательных порталов