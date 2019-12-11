Регину Тодоренко оштрафовали на десять тысяч долларов за разглашение тайны шоу «Орел и решка»

На тот момент звезда телевидения уже 5 лет была в бесконечных разъездах по всему миру из-за специфики работы в программе «Орел и решка». Усталость сказывалась на ее эмоциональном состоянии и способности трезво мыслить. Плюс ко всему ведущая отправилась в путешествие по России с рекламным туром телеканала.

На одной из встреч со зрителями Тодоренко неожиданно призналась поклонникам, что золотой карты, которую дают ведущим «Орла и решки», на самом деле нет. Она условная и создана лишь для того, чтобы просто показывать ее в кадре. Гостиницы, роскошные обеды в ресторанах – это всего лишь картинка.

Иногда гостиницы нам давали по бартеру, и мы снимались в них по 2-3 часа, а по телевидению показывали, будто это несколько дней,

— говорила Регина.