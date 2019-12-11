«Даже думать сложно»: бикини русской Кардашян парализовало фанатов

Анастасия Квитко снова лишила дара речи своих поклонников. «Русская Кардашян» опубликовала новые жаркие фото с прогулки на яхте, пишет Пятый канал.
В кадре модель позирует на палубе в серебристой кепке-козырьке и коралловом бикини. Бюстгальтер на завязках с трудом вмещает роскошные формы девушки — часть груди все-таки оказывается за пределами пляжного наряда.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
В комментариях поклонники признались, что долго не могли ничего написать, поскольку буквально онемели при виде таких будоражащих фантазию фото Анастасии.
Просто дух захватывает!
Нет слов — ты богиня сексуальности!
Мне даже думать сложно, глядя на эти фото,
— наперебой восторгаются фолловеры.