Дима Билан отказался петь на грандиозном шоу звезд «Евровидения»

В Амстердаме 15 декабря состоится шоу для поклонников «Евровидения». На одной сцене выступят самые яркие и любимые публикой звезды этого ежегодного музыкального конкурса — Дана International, Лорин, Нета Барзилай и другие.

Диму Билана, единственного победителя от России, тоже пригласили принять участие в концерте. Певец сначала согласился, однако за несколько дней до мероприятия передумал. Победителя «Евровидения-2008» не устроили два момента.

«Во-первых, потому что он был не единственным российским артистом в шоу, а во-вторых, потому что его имя не было напечатано достаточно крупно на афише», — объяснили организаторы концерта для Oikotimes.

Диму Билана не устроило то, что на мероприятии также выступит Сергей Лазарев. Бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой дважды участвовал в конкурсе и занимал третье место. Кстати, его имя на афише написано крупнее, чем Димы Билана.

Фото: HetGroteSongfestivalfeest. nl