Ср, 11.12.2019
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Мистический фестиваль Intsikurmu объявил первого выступающего

Intsikurmu festival Põlvas 2019. aastal.

ФОТО: Joosep Pank/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Рита Рэй, восходящая звезда эстонской соул-музыки, стала первым объявленным исполнителем фестиваля Intsikurmu.

Поскольку я выросла в Пылва, фестиваль Intsikurmu занимают особое место в моем сердце,

— говорит Кристи Райас, певица, выступающая под псевдонимом Рита Рэй.

Не могу это скрыть, я давно мечтала, что, может быть, у меня будет возможность выступить на этом фестивале,

— сказала певица.

Долгое время занимавшаяся хоровым пением, джазом и соулом девушка выпустила в ноябре этого года альбом «Old Love Will Rust» быстро получил признание. По мнению критиков, вокал Риты очень мощный и инструментальная музыка его только украшает.

Лучший отечественный соул-альбом,

— отозвался об альбоме Вайко Эплик.

Летом следующего года фестиваль Intsikurmu будет проходить в Пылва уже в восьмой раз. 

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