Мистический фестиваль Intsikurmu объявил первого выступающего

Рита Рэй, восходящая звезда эстонской соул-музыки, стала первым объявленным исполнителем фестиваля Intsikurmu.
Поскольку я выросла в Пылва, фестиваль Intsikurmu занимают особое место в моем сердце,
— говорит Кристи Райас, певица, выступающая под псевдонимом Рита Рэй.
Не могу это скрыть, я давно мечтала, что, может быть, у меня будет возможность выступить на этом фестивале,
— сказала певица.
Долгое время занимавшаяся хоровым пением, джазом и соулом девушка выпустила в ноябре этого года альбом «Old Love Will Rust» быстро получил признание. По мнению критиков, вокал Риты очень мощный и инструментальная музыка его только украшает.
Лучший отечественный соул-альбом,
— отозвался об альбоме Вайко Эплик.
Летом следующего года фестиваль Intsikurmu будет проходить в Пылва уже в восьмой раз.