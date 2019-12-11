Названы три блюда, которые нельзя есть два дня подряд

Так, нежелательно на второй день употреблять в пищу овощной салат. Ученые считают, что нарезанные и очищенные овощи нельзя хранить при температуре выше 4 °С более 12 часов. В этом случае не спасет даже холодильник. Единственный выход - готовить овощи именно на один прием пищи, а если салат останется - замораживать его.

Однако, как утверждают эксперты, во всех овощах содержатся нитраты из почвы, в которой они росли. А при долгом хранении в овощах образуются нитриты, которые, попадая в организм, вызывают кислородное голодание, провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом и повышают риск возникновения рака. Овощи после долгого хранения быстро вянут, теряют привлекательность и вкус.

Всегда свежеприготовленным должен быть и рис. По данным Агентства по пищевым стандартам (Food Standards Agency) Великобритании в сыром продукте есть огромное количеств спор опасных бактерий. При варке большинство погибает, но не все. Так, бактерии вида Bacillus cereus попадают в рис из почвы и в недоеденном рисе оживают и активно развиваются.

Итогом может стать пищевое отравление со рвотой, поносом, болью в животе. Это быстро происходит при комнатной температуре. Так что, советуют специалисты, к рису нужно применять те же правила, что и для салатов.

Третье блюдо, не терпящее хранения — салаты с майонезом. Ученые говорят, что их нельзя хранить дольше суток даже при температуре от 2 до 4 °с. То есть в холодильник их прятать бессмысленно. Тем более, долго хранить надолго при комнатной температуре.