Названы три блюда, которые нельзя есть два дня подряд

Диетологи дают совет, как избежать острого пищевого отравления.
Как заявляют диетологи, в разогретой еде нет ничего страшного нет, хотя традиция готовить пищу на несколько дней вперед существует не во всех странах. Важно, как считают эксперты, правильно хранить приготовленную еду. Однако из правила есть несколько исключений.
Так, нежелательно на второй день употреблять в пищу овощной салат. Ученые считают, что нарезанные и очищенные овощи нельзя хранить при температуре выше 4 °С более 12 часов. В этом случае не спасет даже холодильник. Единственный выход - готовить овощи именно на один прием пищи, а если салат останется - замораживать его.
Однако, как утверждают эксперты, во всех овощах содержатся нитраты из почвы, в которой они росли. А при долгом хранении в овощах образуются нитриты, которые, попадая в организм, вызывают кислородное голодание, провоцируют проблемы с желудочно-кишечным трактом и повышают риск возникновения рака. Овощи после долгого хранения быстро вянут, теряют привлекательность и вкус.
Итогом может стать пищевое отравление со рвотой, поносом, болью в животе. Это быстро происходит при комнатной температуре. Так что, советуют специалисты, к рису нужно применять те же правила, что и для салатов.
Третье блюдо, не терпящее хранения — салаты с майонезом. Ученые говорят, что их нельзя хранить дольше суток даже при температуре от 2 до 4 °с. То есть в холодильник их прятать бессмысленно. Тем более, долго хранить надолго при комнатной температуре.