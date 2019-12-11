В Сеть просочилась переписка Егора Крида с Black Star: стала известна сумма выхода артиста из лейбла

Согласно обнародованным данным, компенсация Black Star за передачу прав Криду составила 102 934 895 рублей (1 450 000 евро). Такие сведения приводятся в первом пункте Приложения к соглашению от 19 апреля этого года.

Половина этих денег - 52 миллиона рублей (732 000 евро) - отправилась в счет погашения долга Black Star по выплате вознаграждений Криду. Еще 50 миллионов будет (704 000 евро) удержано лейблом от денег, которые были получены с доходов от песен артиста.

После того, как поставленная планка будет достигнута, доходы будут распределяться между Кридом и Black Star в равных долях. После подписания соглашения Black Star оставляет за собой исключительные права на все произведения, которые были написаны Кридом во время действия контракта.

Журналисты подчеркивают, что обнародованные сведения нельзя считать официальными и конечными версиями соглашения. Судя по всему, они представляют собой черновики без подписей и с различными правками. Итоговый вариант договора может отличаться от приведенного.

Также канал опубликовал скриншоты переписки между Кридом, Пашу, Тимати и Иосифом Пригожиным, где стороны обсуждают необходимость внесения правок в договор.

Как утверждают источники, обнародованные данные могут представлять собой часть «архива Ротенбергов». К примеру, в минувшем ноябре в Black Mirror заявили, что в их распоряжение попал архив юридической и финансовой информации, затрагивающей Аркадия, Бориса, Романа и Карины Ротенбергов.