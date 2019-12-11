Ср, 11.12.2019
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Тимати с грязными ногтями в рекламе бургеров вызвал отвращение в Сети

Тимати

ФОТО: Konstantin Sednev

В Краснодаре в одном из местных торговых центров появился рекламный плакат ресторана быстрого питания рэпера Тимати -Black Star Burger.

Посетители заведения обратили внимание на снимок, где рэпер держит в руках два аппетитных бургера и намеревается откусить один из них, держа второй в другой руке. При этом жители Краснодара обратили внимание на отвратительно грязные ногти артиста, передает Topnews.

Многие в Сети заявили, что такой неопрятный вид ногтей не способствует хорошему аппетиту и желанию зайти в ресторан.

«Как же рекламщики пропустили такое фото?» - спрашивает один из юзеров.

 
 
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