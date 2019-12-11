Тимати с грязными ногтями в рекламе бургеров вызвал отвращение в Сети

Посетители заведения обратили внимание на снимок, где рэпер держит в руках два аппетитных бургера и намеревается откусить один из них, держа второй в другой руке. При этом жители Краснодара обратили внимание на отвратительно грязные ногти артиста, передает Topnews.

Многие в Сети заявили, что такой неопрятный вид ногтей не способствует хорошему аппетиту и желанию зайти в ресторан.

«Как же рекламщики пропустили такое фото?» - спрашивает один из юзеров.