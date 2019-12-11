Ср, 11.12.2019
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Российские СМИ показали, сколько человек сопровождает Путина в туалет

Сколько людей сопровождает Путина, когда он идет в туалет

ФОТО: скриншот видео

Журналисты посчитали количество лиц, сопровождавших президента РФ на саммите в «нормандском» формате, пишет Topnews.

В Интернете высмеяли количество охранников, сопровождающих президента России Владимира Путина в туалет во время переговоров на саммите в "нормандском" формате в Париже 9 декабря.

Одним из первых на курьезную ситуацию обратил внимание журналист американского коммерческого телеканала "Эн-би-си" Джона Фишер.

"Итак, я насчитал 6 человек, сопровождавших Владимира Путина в туалет", - написал он в соцсетях.

Также видео прокомментировал соратник навального по работе в ФБК Леонид Волков. "Шесть будущих губернаторов!" - написал он.

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