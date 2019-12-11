Российские СМИ показали, сколько человек сопровождает Путина в туалет

Одним из первых на курьезную ситуацию обратил внимание журналист американского коммерческого телеканала "Эн-би-си" Джона Фишер.

"Итак, я насчитал 6 человек, сопровождавших Владимира Путина в туалет", - написал он в соцсетях.

Также видео прокомментировал соратник навального по работе в ФБК Леонид Волков. "Шесть будущих губернаторов!" - написал он.