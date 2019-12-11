В Сети появилась видеозапись выступления Николая Носкова, перенесшего инсульт

В Сети появились кадры выступления знаменитого музыканта Николая Носкова, который давно не выходил на сцену. В марте 2017 года артист перенес инсульт и долго восстанавливался после случившегося, пишут Аргументы.
Видеозапись с концерта Николая Носкова опубликовала телеведущая Екатерина Стриженова, которая с восторгом сообщила, что музыкант выступил перед шеститысячной аудиторией.
Ведущая отметила, что все друзья и коллеги Николая отказались от пригласительных на мероприятие и приобрели билеты сами, поскольку это тот случай, когда артисту необходима поддержка.
Это был необыкновенный концерт! Очень волнительный и эмоциональный,
– подчеркнула Екатерина.
На видео можно увидеть сидящего на стуле Носкова, который прекрасно исполняет одну из своих композиций.