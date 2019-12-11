В Сети появилась видеозапись выступления Николая Носкова, перенесшего инсульт

Видеозапись с концерта Николая Носкова опубликовала телеведущая Екатерина Стриженова, которая с восторгом сообщила, что музыкант выступил перед шеститысячной аудиторией.

Ведущая отметила, что все друзья и коллеги Николая отказались от пригласительных на мероприятие и приобрели билеты сами, поскольку это тот случай, когда артисту необходима поддержка.

Это был необыкновенный концерт! Очень волнительный и эмоциональный,

– подчеркнула Екатерина.