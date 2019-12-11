«Во время родов мне казалось, будто я пьяна»: Кристина Пяртельпоэг расскажет о материнстве в своем новом блоге

Блогер, а также недавно ставшая мамой Кристина Пяртельпоэг запустила свой блог на платформе TV3Play, в котором поговорит о разных темах, касающихся материнства. В первой части Кристина познакомит зрителей со своей маленькой дочерью, поделится интимными фотографиями ее родов и расскажет о хитрых уловках, которые ей пришлось применить, чтобы дать своему ребенку имя, которое она хотела, пишет uudised.tv3.
Добро пожаловать в детский блог Кристины! Как вы можете видеть, я успела стать матерью, и сейчас я тоже в шоке!,
— сказала Кристина.
Мы пошли в ЗАГС, чтобы дать ребенку имя, а женщина сказала, что этого имени нет нигде в мире, и я не могу назвать им своего ребенка»,
— рассказывает Кристина.
Мне было интересно, почему эта женщина ненавидит меня,
— продолжила она, говоря об имене.
О том, как прошли роды Кристины и какое имя она дала своему ребенку можно узнать в ВИДЕО!