«Во время родов мне казалось, будто я пьяна»: Кристина Пяртельпоэг расскажет о материнстве в своем новом блоге

Блогер, а также недавно ставшая мамой Кристина Пяртельпоэг запустила свой блог на платформе TV3Play, в котором поговорит о разных темах, касающихся материнства. В первой части Кристина познакомит зрителей со своей маленькой дочерью, поделится интимными фотографиями ее родов и расскажет о хитрых уловках, которые ей пришлось применить, чтобы дать своему ребенку имя, которое она хотела, пишет uudised.tv3.